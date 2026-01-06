Affitti brevi e contratti che spariscono | la crisi silenziosa della capitale

Negli ultimi tempi, Roma sta affrontando una crisi abitativa silenziosa, meno visibile ma altrettanto preoccupante. L’aumento degli affitti brevi, favorito dal turismo in crescita, sta riducendo gli spazi disponibili per chi risiede stabilmente in città. Questa situazione, caratterizzata dalla scomparsa di contratti tradizionali e dalla difficoltà di trovare alloggi a lungo termine, rappresenta una sfida crescente per la comunità romana.

Ultimamente, a Roma, l'emergenza abitativa non si manifesta più attraverso sfratti o occupazioni. Mentre il turismo cresce e gli affitti brevi si moltiplicano, chi vive in città tutto l'anno fatica sempre di più a restare. Esiste una forma di espulsione più silenziosa, meno visibile, fatta di contratti che non vengono rinnovati e affitti che aumentano improvvisamente. Un fenomeno che cambia il volto dei quartieri senza fare rumore, ma che sta incidendo profondamente sulla vita quotidiana di famiglie e giovani lavoratori. Quartieri sempre meno abitati, sempre più temporanei. Negli ultimi anni, gli affitti brevi hanno trasformato il mercato immobiliare romano.

