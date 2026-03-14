Striscione Bastoni i tifosi nerazzurri lo sostengono durante Inter Atalanta | Orgoglio nostro Ecco cos’è successo

Durante la partita tra Inter e Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione dedicato a Bastoni con la scritta «Orgoglio nostro». L'episodio si è verificato sugli spalti dello stadio, dove i supporter hanno mostrato il loro sostegno al difensore. La manifestazione è avvenuta in un momento della partita, senza ulteriori dettagli su eventuali implicazioni o reazioni.

Tonali alla Juve, la pista si complica: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto questa cifra per accontentare il Newcastle Rinnovo Vlahovic, ecco cosa ha convinto il serbo ad accelerare la trattativa con la Juventus. Le novità Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Di cosa si tratta Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. Ecco quale Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Striscione Bastoni, i tifosi nerazzurri lo sostengono durante Inter Atalanta: «Orgoglio nostro». Ecco cos’è successo Articoli correlati Inter Atalanta: «Bastoni orgoglio nostro!» La Curva Nord esalta il centrale. Coro dedicato per lui – FOTOdi Alberto PetrosilliInter Atalanta, la Curva Nord dedica uno striscione e un coro dedicato al difensore centrale nerazzurro che ringrazia Il clima... Leggi anche: “Orgoglio nostro”: la curva dell’Inter omaggia Bastoni e poi gli dedica un coro REACTION A TUTTI I GOAL DI ATALANTA INTER! SALUTATE LA CAPOLISTA! Una selezione di notizie su Striscione Bastoni Argomenti discussi: Bastoni sommerso dai fischi di San Siro durante Milan-Inter. Bastoni orgoglio nostro: l'incredibile striscione dei tifosi dell'InterI tifosi nerazzurri si sono schierati al fianco del loro difensore bersagliato dalle tifoserie avversarie dopo l'episodio contro la Juve ... tuttosport.com Orgoglio nostro: la curva dell’Inter omaggia Bastoni e poi gli dedica un coroI tifosi nerazzurri sostengono il difensore ancora al centro delle polemiche per l'episodio con Kalulu in Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it