La settima tappa della Parigi-Nizza 2026 è stata modificata a causa della neve caduta sulle Alpi Marittime. Gli organizzatori hanno deciso di cambiare il percorso e gli orari, dopo aver valutato le condizioni meteo. La tappa originariamente prevedeva 138,7 km da Nizza ad Auron, con un dislivello complessivo di 2.

La neve caduta sulle Alpi Marittime ha costretto gli organizzatori a modificare il percorso della settima e penultima tappa della Parigi-Nizza 2026: si dovevano percorrere 138,7 km da Nizza ad Auron, con un dislivello complessivo di 2.580 metri e l’arrivo in quota a 1.600 metri sul livello del mare, ma le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile il regolare svolgimento della frazione come da programma originario. Le temperature sotto gli 0 °C e la neve abbondante hanno obbligato ASO ad anticipare l’arrivo a Isola (858 metri s.l.m.). La decisione di modificare il tracciato è stata presa di comune accordo con la Città di Nizza, l’Area... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stravolta la tappa di oggi alla Parigi-Nizza: la neve di marzo cambia il percorso e gli orari

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