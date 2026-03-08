Oggi si corre la tappa Achères-Carrières-sous-Poissy alla Parigi-Nizza 2026, una delle gare più longeve della prima parte di stagione ciclistica. La corsa prevede un percorso che attraversa diverse località e si conclude con un arrivo in pianura. Sono attesi i principali favoriti, mentre si muovono gli uomini di classifica in vista delle prossime tappe. La gara viene trasmessa in diretta televisiva.

È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione. Le emozioni regalate dall’ennesima splendida impresa dello stratosferico Tadej Pogacar nella Strade Bianche sono ancora negli occhi degli appassionati, ma è il momento di voltare pagina perché inizia l’edizione numero 84 della Parigi-Nizza. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.00 La storica corsa francese parte con la tappa che porta i corridori da Achères a Carrières-sous a Poissy. I due giri del circuito finale di una frazione che non appare assolutamente scontata potrebbero essere il terreno di azione ideale per gli uomini da classiche, ma non è escluso che i favoriti per il successo finale possano prendere il centro della scena fin da subito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Si muovono gli uomini di classifica?

Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Watson favorito o i big in azione?È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione.

Tappa Arbatax-Nuoro del Giro di Sardegna 2026: percorso, orari, diretta tv e favoriti per la classificaNell’analisi del Giro di Sardegna, la tappa Arbatax-Nuoro si presenta come il momento decisivo per chiarire la classifica, con un percorso pensato...

Tutto quello che riguarda Parigi Nizza 2026 tappa di oggi Achères....

Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappa; Parigi-Nizza 2026, il percorso (Tutte le Altimetrie); PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; Il ritorno di Vingegaard, le ambizioni di Ayuso: da domani la Parigi-Nizza.

Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiPrima la Strade Bianche, poi la Parigi-Nizza: il grande ciclismo entra nel vivo allo scoccare della Primavera con le più importanti Classiche e i Giri che vedranno di scena i migliori. Se sulla Monume ... fanpage.it

PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’ 8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con dive ... tuttobiciweb.it

Inizia la Parigi Nizza! Ecco la prima tappa, domenica 8 marzo, e l'elenco defiitivo dei corridori, manca Almeida, malato. La corsa viene trasmessa da Eurosport, prima tappa alle 15.20. - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026 riserva una prima tappa movimentata da Achères a Carrières-sous-Poissy (170,9 km), con quattro GPM finali e potenziali sprint a ranghi ridotti. Scopri favoriti, altimetria e orari live nel nostro post completo. x.com