Stramaccioni non può commentare l’Inter è una vergogna sembra di stare su Inter Channel

Un dirigente dell’Inter ha dichiarato che non può commentare la squadra, definendo la situazione una vergogna e paragonando l’atmosfera a quella di Inter Channel. Nel frattempo, l’Inter ha pareggiato contro l’Atalanta, con i nerazzurri che hanno protestato energicamente per un gol subito, ritenendo che ci fosse una mano leggera su Dumfries, che si è tuffato in modo simile a Bastoni.

L’Inter pareggia contro l’Atalanta con grandi proteste dei nerazzurri sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa in Bastoni style. Al termine della gara però nessuno tesserato dell’Inter si presenta per commentare, solo Stramaccioni durante e dopo la partita si spende e si affanna in difesa dei nerazzurri. Un comportamento che non è passato inosservato dai tifosi che su X si sono scatenati contro il commentatore di Dazn. IlCavMilanista Mai visto un commento simile. Mai. Marinozzi Stramaccioni nuova vetta di interismo al commento sonoIunatica ma stramaccioni è una vergogna ho dovuto mettere muto non sapevo di essere su inter channel Stramaccioni nervoso per l’arbitraggio in Inter-Atalanta pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Stramaccioni non può commentare l’Inter, è una vergogna, sembra di stare su Inter Channel” Articoli correlati Milan-Inter, Stramaccioni: “Le palle inattive possono essere una chiave tattica per i nerazzurri”Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Inter, 246° derby della Madonnina della storia. Leggi anche: Inter-Napoli, Conte espulso calcia furioso un pallone urlando «vergogna, vergogna!» Tutto quello che riguarda Inter Channel Discussioni sull' argomento Stramaccioni: Rimonta Milan dura. Inter, due nomi. Non deve perdere punti prima di…; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici; Milan, Stramaccioni sul derby: Barella può essere l'uomo decisivo; Stramaccioni: Italiane male in Europa? No, Inter e Fiorentina hanno fatto le finali. FCINTERNEWS è anche su WHATSAPP! Clicca il link e iscriviti al nostro canale per restare aggiornato sulle news principali dell'Inter e averle a portata di mano sul tuo smartphone whatsapp.com/channel/0029Vb7wrHdLikg91OlxeU1b - facebook.com facebook In campo così per #InterAtalanta Our starting XI to face Inter #GoAtalantaGo x.com