Durante la partita tra Inter e Napoli, l’allenatore azzurro Antonio Conte si è mostrato visibilmente nervoso in seguito alla decisione arbitrale di assegnare un rigore all’Inter per un fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Conte, dopo aver protestato, è stato espulso e ha reagito calciando un pallone e urlando «vergogna, vergogna!». La scena ha sottolineato le tensioni in campo in un match caratterizzato da momenti di alta intensità.

Sul rigore assegnato all’inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è esploso. La furia di Conte. Arriva il cartellino rosso per Antonio Conte furioso a bordo campo per l’episodio rivisto al VAR. Come riportato da Dazn, il tecnico del Napoli ha mandato a quel paese numerose volte il direttore di gara e ha poi scagliato un pallone con forza urlando più volte « vergogna, vergogna!» Dopo ha avuto anche un durissimo faccia a faccia col quarto uomo prima di lasciare il campo. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Napoli, Conte espulso calcia furioso un pallone urlando «vergogna, vergogna!»

Leggi anche: Inter Napoli, Conte viene espulso dopo l’annuncio del rigore e urla al quarto uomo: «Vergogna!»

Leggi anche: Un pallone rosso vergogna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter-Napoli, arbitra Doveri: in primavera a Parma espulse Conte e Chivu; Lazio e Napoli, alta tensione. Due risse, tre espulsi e Conte deve entrare in campo: cosa è successo; Lazio-Napoli 0-2, finisce all'Olimpico: tre espulsi. La decidono Spinazzola e Rrahmani; Lazio-Napoli 0-2, risultato finale della partita di Serie A: decidono Spinazzola e Rrahmani, gli highlights.

Conte espulso, furia a San Siro contro Doveri e il VAR: la frase urlata in faccia dopo il rigore - Napoli a seguito delle ferocissime proteste contro il rigore assegnato ai padroni di casa da Doveri, che al 67' ha rivisto al Var l'in ... tuttosport.com