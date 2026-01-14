Luoghi delle stragi nazifasciste nel libro di Auser Giani e Chiti | ‘La memoria è il futuro’

È stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati il libro “Per non dimenticare”, pubblicato da Auser. L’opera raccoglie testimonianze delle Giornate della Memoria dedicate alle stragi nazifasciste in Toscana nel 1944. Giani e Chiti hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo per costruire un futuro basato sulla memoria storica e sulla consapevolezza civile.

Presentato oggi a palazzo Strozzi Sacrati il libro “Per non dimenticare”, che raccoglie un'antologia di testimonianze delle ultime Giornate della Memoria organizzate da AUSER, associazione che si occupa di invecchiamento attivo, per ricordare gli eccidi nazi-fascisti avvenuti in Toscana nel 1944. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Luoghi delle stragi nazifasciste nel libro di Auser. Giani e Chiti: 'La memoria è il futuro' - Per raccontare la memoria delle stragi hanno un valore altamente simbolico tra cui quella di Civitella Val di Chiana

