Se i maranza rossi bloccano l' evento sulla remigrazione

La protesta dei manifestanti rossi blocca l’attività in Parlamento. Questa mattina, alcuni di loro sono entrati nella Camera dei Deputati e hanno impedito ai lavori di proseguire. La situazione si è fatta tesa, con agenti in assetto anti-sommossa che cercano di gestire il caos. I dimostranti gridano e cercano di bloccare ogni tentativo di riprendere i lavori, denunciando quella che definiscono censura. La polizia ha comunque mantenuto la calma e sta valutando come procedere. La scena si svolge davanti a un Parlamento che dovrebbe essere il simbolo della libertà di

La censura rossa ha colpito ancora. Con un’aggravante: lo ha fatto nel palazzo che più di tutti dovrebbe garantire il diritto di parola e di espressione al popolo italiano: la Camera dei Deputati. I fatti. Succede che un manipolo di parlamentari appartenenti a Partito democratico (si fa per dire), Movimento Cinquestelle e Avs, ieri mattina si è presentato nella sala stampa della Camera per impedire fisicamente l’ingresso del parlamentare Domenico Furgiuele (che aveva organizzato l’evento a titolo personale) e dei suoi ospiti, che alle 11.30 avrebbero dovuto incontrare i giornalisti per presentare la proposta di legge popolare sulla remigrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa alla Camera per bloccare l’evento sulla remigrazione.

