Lame rovinate dal podio di Milano Cortina | il Giappone presenta una protesta ufficiale E fa riparare i pattini in Svizzera

Le lame dei pattinatori italiani sono state danneggiate durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina. Il Giappone ha presentato una protesta ufficiale e ha chiesto che i pattini vengano riparati in Svizzera. La faccenda rischia di complicare le prossime gare e ha già fatto discutere tra gli atleti e gli organizzatori.

Le medaglie brillano, ma le lame no. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina esplode un caso dopo la cerimonia di premiazione della gara a squadre di pattinaggio artistico e che ha visto brillare una storica medaglia di bronzo al collo dei pattinatori dell'Italia. Alcuni atleti si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiate dopo essere saliti sul podio. A denunciare l'accaduto è stata ufficialmente la squadra del Giappone, che ha presentato una protesta agli organizzatori olimpici. I nipponi hanno conquistato uno splendido argento, dietro gli Usa che hanno in squadra il fenomeno Ilia Malinin.

