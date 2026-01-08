Giugliano strade colabrodo e dissestate in centro

Le strade del centro di Giugliano sono segnate da numerose buche e dissesti, con rattoppi frequenti e avvallamenti che compromettono la sicurezza e la qualità della viabilità. Questa situazione sta suscitando preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni delle vie principali e garantire un ambiente più sicuro e accessibile.

Buche, rattoppi e continui avvallamenti. È questa la fotografia di alcune strade del centro di Giugliano, dove cresce la rabbia dei cittadini. In molti puntano il dito contro i lavori per la posa della fibra ottica: interventi conclusi, ma con ripristini giudicati insufficienti e spesso realizzati con semplice asfalto rattoppato. Siamo in via Fratelli Maristi:

