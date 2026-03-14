STRABILIANTE! Anna Trocker bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom!

Anna Trocker ha conquistato due medaglie d’oro ai Mondiali juniores, dominando la gara di slalom con un vantaggio di oltre due secondi su tutte le avversarie. La giovane atleta ha dimostrato grande abilità e precisione, mettendo in fila le concorrenti e ottenendo un risultato che fa parlare di sé nel mondo dello sci. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di discipline tecniche.

Ha firmato la doppietta degna dei grandi talenti delle discipline tecniche, ha trionfato con oltre due secondi di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, ha inscenato una sciata di elevato respiro tecnico e ha f atto sognare tutta l’Italia, che ha trovato una ragazza di doti acclarate e con un futuro estremamente roseo di fronte. Dopo aver dominato il gigante disputato due giorni fa sulle nevi di Narvik, Anna Trocker si è confermata nello slalom che ha animato la penultima giornata dei Mondiali juniores di sci alpino. In Norvegia, su una pista di non semplice lettura e su una neve sensibilmente rovinata dai vari passaggi delle atlete,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - STRABILIANTE! Anna Trocker, bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom! Articoli correlati Anna Trocker stravince l’oro in gigante ai Mondiali juniores con un distacco abissale! Anche Tatum Bieler a medaglia!Una straordinaria Anna Trocker ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile ai Campionati Mondiali juniores in corso di svolgimento a... A che ora parte Anna Trocker oggi, Slalom Mondiali sci alpino juniores: n. di pettorale, tv, streamingAnna Trocker sarà tra le grandi protagoniste quest’oggi dello slalom dei Mondiali juniores di sci alpino, previsto quest’oggi a partire dalle 09:00... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anna Trocker STRABILIANTE! Anna Trocker, bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom!Ha firmato la doppietta degna dei grandi talenti delle discipline tecniche, ha trionfato con oltre due secondi di vantaggio sulla più immediata ... oasport.it Anna Trocker da non credere! Guida la prima manche dello slalom dei Mondiali juniores con un margine folle!Anna Trocker non vuole fermarsi e, due giorni dopo il trionfo in gigante, domina la prima manche dello slalom speciale valevole per i Campionati Mondiali ... oasport.it