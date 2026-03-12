Anna Trocker stravince l’oro in gigante ai Mondiali juniores con un distacco abissale! Anche Tatum Bieler a medaglia!

Anna Trocker ha vinto la medaglia d’oro nel gigante femminile ai Mondiali juniores a Narvik, in Norvegia, con un distacco notevole sulle avversarie. Tatum Bieler si è aggiudicata una medaglia al suo fianco. L’evento si sta svolgendo in questa località e coinvolge le atlete in gara da diversi paesi. La competizione si è conclusa con questa vittoria significativa per l’atleta.

Una straordinaria Anna Trocker ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile ai Campionati Mondiali juniores in corso di svolgimento a Narvik (Norvegia). Sulla pista scandinava abbiamo assistito ad una vera e propria lectio magristralis della bolzanina (già medaglia d’argento nella combinata a squadre) che, dopo una prima manche nella quale aveva subito messo in chiaro le cose, nella seconda ha ripetuto il copione, rifilando distacchi ciclistici a tutte le rivali. Giornata storica per i nostri colori, con Tatum Bieler che ha completato l’opera mettendosi al collo la medaglia di bronzo. Anna Troecker, dopo il miglior crono nella prima manche, ha messo a segno il terzo nella seconda con il tempo complessivo di 2:04. 🔗 Leggi su Oasport.it

