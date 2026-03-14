A che ora parte Anna Trocker oggi Slalom Mondiali sci alpino juniores | n di pettorale tv streaming

Oggi alle 09:00 sulle nevi di Narvik (Norvegia) si svolge lo slalom dei Mondiali juniores di sci alpino, con Anna Trocker tra i partecipanti. La sciatrice indossa il pettorale numero 12 e la seconda manche è prevista per le 12:00. La gara viene trasmessa in diretta streaming e in tv.

Anna Trocker sarà tra le grandi protagoniste quest’ oggi dello slalom dei Mondiali juniores di sci alpino, previsto quest’oggi a partire dalle 09:00 sulle nevi di Narvik (Norvegia), con seconda manche alle ore 12:00. La giovane altoatesina si è conquistata meritatamente l’attenzione dei media e degli appassionati per quanto fatto nel corso della stagione e soprattutto in questa rassegna iridata giovanile. Anna si è imposta, infatti, nella gara di gigante, infliggendo distacchi pesantissimi alle sue avversarie e mettendo in mostra un grandissimo talento. Alle sue spalle, infatti, hanno concluso l’americana Elisabeth Bocock e l’altra azzurrina Tatum Bieler a 1?37 e a 1?75. 🔗 Leggi su Oasport.it

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