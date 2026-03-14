La fuga dalla strada di Elena scomparsa per amore Perse le tracce a Foggia il 2 marzo era a Firenze con un giovane | Voglio stare con lui

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di nazionalità rumena, è scomparsa il 2 marzo da Foggia. Dopo aver lasciato la città, si è recata a Firenze, dove ha dichiarato di voler stare con un giovane e di aver deciso di partire volontariamente. La giovane ha confermato questa versione alla polizia fiorentina, mantenendo questa spiegazione fino a tarda notte.

«Voglio stare con lui. Sono andata via volontariamente». Lo ha ribadito fino a tarda notte, alla polizia di Firenze, Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena scomparsa il 2 marzo scorso da Foggia e le cui ricerche si erano estese a tutta Italia e all’estero. Nel capoluogo toscano, dove è stata ritrovata ieri sera, era in compagnia dello stesso ragazzo, un connazionale poco più grande di lei, con il quale era stata vista allontanarsi in auto la mattina del 2 marzo. Da quel momento della 21enne si erano perse le tracce. L’amica che ne aveva denunciato la scomparsa l’aveva vista salire a bordo di una Bmw nera. Aveva avuto l’impressione che... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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