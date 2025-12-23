Truffa con lieto fine | restituita la refurtiva a una 86enne raggirata da un uomo identificato e arrestato

FALCONARA MARITTIMA - Questa mattina, i carabinieri di Falconara Marittima hanno ricevuto una visita molto speciale. Di buon’ora, infatti, la signora Cesarina è arrivata in caserma da San Costanzo, dove risiede, per ricevere indietro dai militari il denaro che le era stato sottratto da un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Ladro seriale di pluviali in rame arrestato ad Acireale: la refurtiva sarà restituita ai proprietari

Leggi anche: Anziana raggirata da un finto carabiniere: arrestato l’uomo che le ha sottratto 30mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

TRUFFA Anziano truffato lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere: arrestato un 30enne - L'89enne, in preda al panico, ha raccolto 21mila euro in un sacchetto di plastica e li ha lanciati dalla finestra. msn.com