Stazione sperimentale le lavoratrici e i lavoratori incrociano le braccia | Chiediamo il rinnovo del contratto

Le lavoratrici e i lavoratori della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Animali di Parma hanno deciso di incrociare le braccia per chiedere il rinnovo del contratto. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e il negoziato per aggiornare le clausole contrattuali. La mobilitazione si è svolta oggi, coinvolgendo il personale e attirando l’attenzione sulle richieste avanzate.

Quattro ore di sciopero indetto dai sindacati che giudicano non soddisfacenti le risposte della proprietà, il presidio in viale Mentana Rinnovo del contratto delle lavoratrici e dei lavoratori della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Animali di Parma. Nella giornata di venerdì 13 marzo è stato proclamato uno sciopero di quattro ore, come reazione alle risposte della proprietà, giudicate inadeguate dai sindacati che stanno seguendo la vertenza. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "La compagnia di polizze è fallita e i nostri investimenti sono spariti. Offerto un rimborso ridicolo, ora facciamo causa" 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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