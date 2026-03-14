Nella stazione ferroviaria di Lecce sono stati installati i nuovi ascensori negli ultimi giorni. I lavori sono stati completati e gli impianti sono pronti a essere utilizzati. Si prevede che gli ascensori entreranno in funzione entro l’estate, offrendo un servizio più accessibile ai viaggiatori. La stazione si prepara così a migliorare le condizioni di accesso e di mobilità interna.

Sono già stati installati nei giorni scorsi gli ascensori all’interno della stazione ferroviaria di Lecce e, con ogni probabilità, entreranno in funzione entro l’estate. Procedono a ritmo serrato, intanto, i lavori nel terminal, dopo la riqualificazione del piazzale e mentre si attende il completamento degli interventi per il ribaltamento della stazione. Intervento atteso per giugno 2026. I cantieri all’interno, intanto, sono partiti nell’agosto del 2024 grazie a un finanziamento di circa 6 milioni di euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gestito da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). L’obiettivo è migliorare l’accessibilità dello scalo, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Stazione di Lecce, partiti i lavori per gli ascensori: pronti in estate

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