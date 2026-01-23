Stazione Centrale di Milano nasce un hotel di lusso | il primo in Italia Lavori già partiti

A Milano, nella zona di Stazione Centrale, sono iniziati i lavori per un nuovo hotel di lusso, il primo di questa categoria a essere realizzato in una stazione ferroviaria italiana. L’opera mira a offrire un servizio di alta qualità nel cuore della città, integrando funzionalità e comfort. La struttura rappresenta un intervento strategico per migliorare l’offerta alberghiera e il patrimonio infrastrutturale di Milano.

Milano, 23 gennaio 2026 – Un nuovo hotel di lusso a Milano: l’albergo di fascia alta sorgerà in Centrale e sarà il primo in una stazione italiana. I lavori sono già partiti e nei prossimi mesi sarà annunciato il marchio. Rigenerazione urbana. Il principale scalo milanese si prepara ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, una struttura alberghiera di alto profilo, dando avvio a un significativo intervento di rigenerazione urbana. L'intervento, ideato, promosso e sviluppato da Grandi stazioni retail, rappresenta, spiega una nota, "un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare in gestione e nella creazione di nuove esperienze a servizio di viaggiatori, cittadini e visitatori internazionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano rivoluzionaria: un hotel di lusso dentro la Stazione Centrale. È il primo in ItaliaMilano si prepara a una trasformazione significativa: la Stazione Centrale, simbolo storico e architettonico della città, accoglierà il primo hotel di lusso in Italia all’interno della sua struttura.

Milano Centrale come Tokyo: arriva il primo hotel (di lusso) dentro la stazioneA Milano Centrale si apre un nuovo spazio di ospitalità con l’inaugurazione del primo hotel di lusso all’interno della stazione.

Un hotel di lusso all'interno della Stazione Centrale di Milano, ecco il progetto per i viaggiatori di fascia altaL'intervento è stato ideato e promosso da Grandi Stazioni Retail. Pacini Group è stato scelto come partner operativo per la gestione e la commercializzazione e in corso c’è la selezione di un brand in ... milanofinanza.it

Milano rivoluzionaria: un hotel di lusso dentro la Stazione Centrale. È il primo in ItaliaLa Stazione Centrale di Milano ospiterà il primo hotel di lusso italiano all'interno di uno scalo ferroviario. Il progetto trasforma gli spazi ex Burger King in struttura 5 stelle ... panorama.it

La Stazione Centrale di Milano ospiterà il primo hotel di lusso italiano all'interno di uno scalo ferroviario. Il progetto trasforma gli spazi ex Burger King in struttura 5 stelle x.com