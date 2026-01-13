Teatro Stefano Massini porta in scena al Morlacchi l' ascesa di Donald Trump

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, il teatro Morlacchi ospita lo spettacolo di Stefano Massini dedicato all'ascesa di Donald Trump. Un'opportunità per riflettere su un capitolo importante della storia recente attraverso una rappresentazione teatrale che analizza i momenti salienti e le dinamiche politiche legate a questa figura. La pièce si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo un'occasione di approfondimento e dialogo.

Stefano Massini porta in scena al Morlacchi l'ascesa di Donald Trump. Lo spettacolo sarà a teatro da venerdì 16 a domenica 18 gennaio (venerdì ore 20.45, sabato ore 18.00, domenica ore 17.00).Con la sua nuova opera "Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man" Massini si concentra.

