Il tributo a Peppe Vessicchio | standing ovation e video dei The Jackal che commuovono l’Italia

Il Festival di Sanremo 2026 ha aperto la sua prima serata con un momento di emozione pura: il tributo a Peppe Vessicchio, il celebre Maestro scomparso lo scorso novembre. Dal palco dell’Ariston sono stati proiettati filmati storici che ripercorrono le epoche del Festival, mostrando i conduttori che, negli anni, hanno annunciato con la frase iconica “ Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio”. L’omaggio ha commosso il pubblico, culminando in una standing ovation che ha celebrato non solo la carriera musicale del Maestro, ma anche la sua umanità. Contemporaneamente, il collettivo The Jackal ha pubblicato un video tributo, unendo ironia e malinconia, che ha ricordato Vessicchio come artista, amico e presenza fondamentale nella televisione italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

