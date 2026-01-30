Nasce Polytropon Arts Centre a San Francesco a pochi chilometri da Firenze

A San Francesco, vicino a Firenze, apre il nuovo Polytropon Arts Centre. Il centro culturale nasce in un ex complesso industriale sul fiume Sieve e si rivolge agli appassionati di arte e cultura. La cerimonia di inaugurazione si è svolta il primo marzo, con il sostegno del Comune di Pelago e di Pontassieve. Maria, promotrice del progetto, ha spiegato che l’obiettivo è creare uno spazio di incontro e creatività per la comunità locale.

A pochi chilometri da Firenze ilcontemporaneo trova una nuova dimora. Il 1° marzo, in un ex complesso industriale a San Francesco (Pelago) sul fiume Sieve, prende vita Polytropon Arts Centre, progetto realizzato con il Patrocinio del Comune di Pelago e di Pontassieve, fortemente voluto da Maria Papadaki Badanjak che, insieme al Presidente Claudio Cantella, ha affidato la direzione artistica a Andrea Cavallari.Il nome, di eco omerica, è il manifesto del progetto: Polytropon, ovvero "molti modi e molte forme" in cui abbracciare la pluralità dei linguaggi: dalle arti visive alla musica contemporanea, dalle performance teatrali alle conferenze, dalle pratiche di benessere alla cultura enogastronomica.

