Stadio Roccheggiani inaugurata la nuova tribuna | spettatori sugli spalti per la partita della Falconarese

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo è stata ufficialmente aperta la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani a Falconara Marittima, permettendo la riapertura al pubblico del principale impianto sportivo della città. Durante l'evento, numerosi spettatori hanno preso posto sugli spalti per assistere alla partita della Falconarese. La cerimonia ha segnato un momento di rinnovamento e ripresa per lo stadio.

FALCONARA MARITTIMA - È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani, intervento che consente la riapertura al pubblico del principale impianto sportivo di Falconara. Il taglio del nastro si è svolto alle 14.30 alla presenza del sindaco Stefania Signorini, del vicesindaco Marco Giacanella, dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio, degli altri componenti della Giunta e di diversi consiglieri comunali. A seguire, lo stadio ha riaperto ufficialmente al pubblico in occasione della partita della Falconarese, restituendo così alla città uno spazio fondamentale per lo sport e per la comunità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Nuovo stadio Roccheggiani: "Sarà l’anno della tribuna". Fondi a chi è in difficoltà Stadio delle Palme, rinnovata l'agibilità per le manifestazioni sportive con gli spettatori sugli spaltiAllo Stadio delle Palme rinnovata fino al 2027 l'agibilità per le manifestazioni sportive con spettatori sugli spalti. Tutto quello che riguarda Stadio Roccheggiani Temi più discussi: Roccheggiani, finalmente ecco la nuova tribuna. Ma sarà solo per duecento; Al via i lavori per la manutenzione dei marciapiedi, la road map: si parte da via Giordano Bruno; Roccheggiani finalmente ecco la nuova tribuna Ma sarà solo per duecento. Falconara, inaugurata la nuova tribuna del Roccheggiani: torna il pubblico per la partita della FalconareseÈ stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani, che consente la riapertura al pubblico ... centropagina.it Falconarese, dopo 679 giorni ritorno al Roccheggiani: riapre lo stadio storicoPrima gara interna dopo quasi due anni: tribuna riaperta a 200 spettatori per la sfida play off contro il Candia di Gianluca Fenucci 679 giorni dopo, quasi due anni esatti, la Falconarese torna in que ... youtvrs.it