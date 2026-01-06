Nel 2026, lo stadio Roccheggiani riaprirà con la nuova tribuna, come annunciato dagli amministratori. La struttura, che tornerà pienamente operativa, sarà dotata di una copertura prevista per l’estate, con i lavori in fase di affidamento. Un progetto che mira a migliorare l’esperienza degli spettatori e a rafforzare il legame con la comunità, anche attraverso iniziative di sostegno a chi si trova in difficoltà.

Non solo lo stadio Roccheggiani che tornerà pienamente operativo. "Nel 2026 riapriremo la tribuna", l’annuncio degli amministratori nella conferenza di fine dicembre, e riportato sul Carlino pochi giorni fa con tanto di anticipazione sulla novità della copertura, da fare in estate, per la quale è in corso l’affidamento dei lavori. Ma anche investimenti "importanti" sugli " impianti " cittadini nell’anno appena concluso. Tocca all’assessore allo Sport Ilenia Orologio tracciare un bilancio della sua attività, partendo dagli interventi che hanno portato all’inaugurazione "della nuova pista di atletica ", realizzata per 240mila euro, "la riapertura dello stadio e della tribuna dell’Amadio dopo i lavori di adeguamento antisismico e il ripristino del fondo di gioco danneggiato dall’alluvione, nonché gli interventi al PalaBadiali e al Roccheggiani, con il nuovo tabellone segnapunti al palazzetto, nuovi impianti di illuminazione, spogliatoi e dotazioni tecniche per le strutture". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo stadio Roccheggiani: "Sarà l'anno della tribuna". Fondi a chi è in difficoltà

