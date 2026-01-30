Infrastrutture | Anas a Consorzio Eteria e Webuild due lotti Ss 106 Jonica

Anas ha ufficialmente affidato i lavori per due nuovi lotti sulla strada statale 106 Jonica. L’azienda pubblica ha pubblicato in Gazzetta l’aggiudicazione del progetto, che riguarda la progettazione e la costruzione di una variante tra Sibari e Corigliano Rossano. L’investimento totale supera il miliardo e duecento milioni di euro. I lavori promettono di migliorare sensibilmente la viabilità lungo questa tratta, uno dei punti più trafficati della regione.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Anas, società del gruppo Fs Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiudicazione efficace di ulteriori due lotti riguardanti la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ricadenti nell'itinerario in variante in nuova sede tra Sibari e Corigliano Rossano, per un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. Il Lotto 2, per una estesa di 15 km, è stato aggiudicato al Consorzio Ordinario Eteria per l'importo complessivo netto di 376,3 milioni di euro, il Lotto 1, dello sviluppo di circa 17 km, è stato aggiudicato all'impresa Webuild per l'importo complessivo netto di 531,2 milioni di euro mentre il “Con l'aggiudicazione dei due lotti della SS 106 ‘Jonica' nel tratto Sibari Corigliano Rossano - ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme - Anas conferma il proprio impegno nel potenziamento delle infrastrutture della Calabria, con l'obiettivo di migliorare in maniera significativa i livelli di sicurezza, la qualità della mobilità e l'accessibilità dell'area ionica, favorendo al contempo lo sviluppo economico e sociale della regione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

