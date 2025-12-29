Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106 un morto e tre feriti

Un incidente sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese ha coinvolto un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris. L’accaduto, avvenuto nel Comune di Belcastro, ha causato un decesso e tre feriti. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente è sotto indagine delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Un altro tragico incidente sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese. Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all'altezza del Comune di Belcastro. Nell'impatto, il conducente della Toyota Yaris ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. La . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri Leggi anche: Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scontro tra due auto e un furgone sull’A22: nove persone coinvolte, autostrada chiusa verso sud; Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone, morto un uomo; Incidente in tangenziale all’alba: auto si scontra con un furgone, sei persone ferite; Scontro tra due auto e un furgone: chiusa l'A22 tra Carpi e Modena. Auto della Polizia contro un furgone a Bari: gravi due poliziotti, andavano a sventare una rapina - È successo all'alba di oggi, 23 dicembre, tra via Cardassi e via De Giosa. fanpage.it

Scontro fatale tra un furgone e due auto: un’altra vittima sulla 106 - Una persona ha perso la vita in un incidente verificatosi, ancora una volta, sull’ormai tristemente nota strada della morte, la famigerata statale 106 jonica. cn24tv.it

Scontro tra un furgone e due auto sulla SS 106, un morto e tre feriti - Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all'altezza ... msn.com

SCONTRO TRA UN FURGONE E DUE AUTO SULLA SS106 A BELCASTRO: UN MORTO Al momento il traffico è provvisoriamente bloccato Da stabilire le cause del sinistro. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordi - facebook.com facebook

Scontro sull’Autostrada del Sole, muore l’autista di un furgone #Firenze @muoversintoscan x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.