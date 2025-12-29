Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106 un morto e tre feriti

29 dic 2025

Un incidente sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese ha coinvolto un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris. L’accaduto, avvenuto nel Comune di Belcastro, ha causato un decesso e tre feriti. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente è sotto indagine delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Un altro tragico incidente sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese. Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all'altezza del Comune di Belcastro. Nell'impatto, il conducente della Toyota Yaris ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate.

