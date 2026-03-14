Una nuova immagine è apparsa negli archivi americani riguardanti Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere nel 2019. La fotografia mostra per la prima volta insieme Epstein, l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti. La foto è stata resa nota di recente e rappresenta una delle rare occasioni in cui si vedono questi tre individui condividere uno scatto.

Spunta una nuova foto dal mega archivio americano su Jeffrey Epstein e questa volta a essere immortalati con il finanziere pedofilo, morto in carcere a New York nel 2019, sono l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson. Si tratta della prima immagine che ritrae tutti insieme i tre personaggi coinvolti nello scandalo e tutti e tre appaiono in accappatoio, in un momento di relax. Gli ultimi due sono stati oggetto di indagini della polizia britannica che li hanno visti arrestati e poi rilasciati, accusati di aver condiviso con Epstein informazioni riservate durante il periodo in cui ricoprivano incarichi pubblici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spunta una nuova foto dai file di Epstein, la prima in cui si vedono Peter Mandelson, l’ex principe Andrea e il finanziere insieme

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Temi più discussi: Epstein files, spunta una foto di Mandelson e l’ex principe Andrea in accappatoio col finanziere; Spunta la foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con Epstein; Epstein Files, spunta una foto del principe Andrea con l'ex ambasciatore negli Usa Peter Mandelson; Caso Epstein spunta una foto di Andrea e Mandelson in accappatoio con il finanziere.

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Spunta dai file dello scandalo di Jeffrey Epstein una foto in cui sono ritratti l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, insieme al faccendiere pedofilo americano. A trovarla fra l'enorme mole di do x.com