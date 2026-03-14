L’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio a casa di Epstein | la prima foto dei tre insieme che riemerge dai file

Una foto emersa dai file mostra l’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio a piedi nudi seduti attorno a un tavolo di legno con Jeffrey Epstein, con tre tazze decorate con la bandiera americana posizionate davanti a loro. La scena si svolge in un ambiente domestico, e i tre sono raffigurati insieme, senza altri dettagli sul contesto o sulle circostanze.

Tre tazze con la bandiera americana, l’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio a piedi nudi seduti attorno a un tavolo di legno rotondo, accanto a loro Jeffrey Epstein. È lo scatto che ritrae l’ex principe, l’ex ambasciatore britannico e il finanziere pedofilo insieme a Martha’s Vineyard, buen retiro dei miliardari nel Massachusetts. La foto è riemersa dai milioni di documenti degli «Epstein Files» pubblicati dal Dipartimento di Stato USA e scovata da ITV News. L’immagine non ha una data certa, ma i dettagli suggeriscono che risalirebbe al periodo tra il 1999 e il 2000, confermando il legame strettissimo tra il “Principe delle tenebre” del Labour e il finanziere pedofilo, che Mandelson stesso definiva il suo «migliore amico» in una lettera finita agli atti. 🔗 Leggi su Open.online

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