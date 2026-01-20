Il mercato estivo del Napoli si è concluso con operazioni mirate, rafforzando la rosa in vista della stagione. Questa sera, a Copenaghen, i partenopei affrontano una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League. Senza alcuni giocatori chiave per infortunio, la squadra dovrà dimostrare compattezza e determinazione per ottenere un risultato utile.

Nel Napoli che stasera a Copenaghen si gioca la permanenza in Champions, mancheranno per infortunio De Bruyne, Meret, Anguissa, Gilmour, Rrahmani, Politano, Neres. Poi, perché non inseriti nella lista Champions, Marianucci e Mazzocchi. E infine è molto probabile che non saranno impiegati, certamente non da titolari, Lang e Lucca che sono sulla lista di sbarco del Napoli nel mercato di gennaio. Facendo la conta, ed escludendo Lukaku che è arruolabile e infatti va in panchina, sono undici le defezioni. Undici i calciatori della rosa del Napoli che non saranno impiegati. Diciamo anche nove più due. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il mercato estivo del Napoli è riuscito: era un mercato riempitivo (magari è costato tanto, ma è un altro discorso)

Al Napoli mancano i gol sporchi e un mercato estivo decente. Ma ha Conte, perché l’Italia teme Conte non il NapoliIl Napoli cerca quella figura discreta capace di sbloccare le partite complicate, spesso mancante in questa stagione.

Leggi anche: Il Napoli a gennaio potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce), così ha deciso la Commissione

