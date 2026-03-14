Hamilton esaltante Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc | Antonelli penalizzato

Durante il Gran Premio della Cina, Russell si è aggiudicato la Sprint Race davanti a Leclerc, mentre Hamilton si è piazzato terzo. La gara ha visto due Ferrari sul podio e Antonelli penalizzato. La competizione si è svolta a Shanghai, con i piloti che hanno dato vita a un confronto serrato lungo il tracciato.