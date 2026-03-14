Spariti i caccia cinesi intorno a Taiwan | cosa c' è dietro lo stop

Dal 27 febbraio al 12 marzo, il Ministero della Difesa di Taiwan ha comunicato che non sono stati rilevati caccia cinesi nei pressi dell'isola. Questa sospensione delle attività aeree arriva dopo settimane di presenza costante di velivoli militari cinesi nella regione. Durante il periodo, non sono stati registrati voli o incursioni da parte di caccia provenienti dalla Cina.

Per quasi due settimane la PLAAF ha fermato le sortite vicino a Taipei. Sul tavolo ci sono tre ipotesi: tregua con gli Usa, epurazioni interne o nuove mosse militari I voli di caccia e di altri aerei militari cinesi all'interno della Zona di Identificazione della Difesa Aerea (ADIZ – Air Defense Identification Zone) taiwanese, effettuati come schemi di addestramento, transiti e operazioni di routine per mettere sotto pressione le difese dell'isola, sono misteriosamente cessati (fatta eccezione per due sole intrusioni il 6 marzo) in concomitanza con l'avvio dell'operazione “Epic Fury” nel Golfo Persico, e forse non è un caso come vedremo a breve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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