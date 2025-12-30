Dentro le manovre militari cinesi intorno a Taiwan L’analisi del gen Caruso
L’analisi del gen. Caruso esamina le recenti manovre militari cinesi intorno a Taiwan, sulla base dei dati del ministero della Difesa taiwanese. Il rapporto del 30 dicembre segnala la presenza di 130 aerei, 14 navi da guerra e 8 imbarcazioni della guardia costiera nell’area, evidenziando un’intensificazione delle attività militari e una situazione di crescente tensione nella regione.
I dati forniti dal ministero della Difesa taiwanese descrivono uno scenario allarmante: nella giornata del 30 dicembre sono stati rilevati 130 aerei militari cinesi, 14 navi da guerra e 8 imbarcazioni della guardia costiera in pattugliamento intorno all’isola. Di questi velivoli, ben 90 hanno penetrato la zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, segnando il numero più alto di incursioni aeree registrato in un singolo giorno dal 15 ottobre 2024. L’Esercito Popolare di Liberazione ha schierato forze terrestri, navali, aeree e missilistiche in cinque zone marittime e aeree attorno allo Stretto di Taiwan, con esercitazioni a fuoco vivo programmate dalle 8:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: La Cina: «Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan». La reazione: dispiegate forze appropriate
Leggi anche: Taiwan, al via le esercitazioni militari cinesi
Manovre attorno a Taiwan, un «messaggio» diretto agli USA e a Tokyo; Taiwan circondata. Tensione nei mari orientali: Cina, Taiwan e India; Jet Taiwan decollano dopo le annunciate esercitazioni militari cinesi; Lavrov: «Pronti a proseguire la cooperazione con gli USA per un'intesa su Kiev».
Dentro le manovre militari cinesi intorno a Taiwan. L’analisi del gen. Caruso - I dati forniti dal ministero della Difesa taiwanese descrivono uno scenario allarmante: nella giornata del 30 dicembre sono stati rilevati 130 aerei militari cinesi, 14 navi da guerra e 8 imbarcazioni ... formiche.net
Cina, prove di guerra a Taiwan: maxi manovre militari, l’isola circondata. «Rilevati 89 jet e 28 imbarcazioni» - È l'operazione lanciata da Pechino per sbarrare l'accesso a Taiwan: 89 aerei militari, 28 navi da ... ilmessaggero.it
Cina: «Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan, blocco dell’unificazione destinato al fallimento» - Pechino ha annunciato l’avvio di esercitazioni militari con munizioni vere attorno all’isola, mentre Taipei afferma di aver rilevato 89 aerei militari cinesi e 28 i ... unionesarda.it
Taipei denuncia le manovre militari di Pechino: "89 aerei e 28 imbarcazioni vicino alle coste. Un'intimidazione" #ANSA - facebook.com facebook
La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan, collegandole al rafforzamento militare di Taipei e al sostegno statunitense. Le manovre Justice Mission indicano un Indo-Pacifico sempre più inquieto. Il punto di @de_f_t x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.