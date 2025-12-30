Dentro le manovre militari cinesi intorno a Taiwan L’analisi del gen Caruso

L’analisi del gen. Caruso esamina le recenti manovre militari cinesi intorno a Taiwan, sulla base dei dati del ministero della Difesa taiwanese. Il rapporto del 30 dicembre segnala la presenza di 130 aerei, 14 navi da guerra e 8 imbarcazioni della guardia costiera nell’area, evidenziando un’intensificazione delle attività militari e una situazione di crescente tensione nella regione.

I dati forniti dal ministero della Difesa taiwanese descrivono uno scenario allarmante: nella giornata del 30 dicembre sono stati rilevati 130 aerei militari cinesi, 14 navi da guerra e 8 imbarcazioni della guardia costiera in pattugliamento intorno all’isola. Di questi velivoli, ben 90 hanno penetrato la zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, segnando il numero più alto di incursioni aeree registrato in un singolo giorno dal 15 ottobre 2024. L’Esercito Popolare di Liberazione ha schierato forze terrestri, navali, aeree e missilistiche in cinque zone marittime e aeree attorno allo Stretto di Taiwan, con esercitazioni a fuoco vivo programmate dalle 8:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Formiche.net

