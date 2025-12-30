nuove esercitazioni cinesi intorno a taiwan

La Cina ha avviato una serie di esercitazioni militari nelle zone aeree e marittime intorno a Taiwan, con lanci di razzi nello Stretto durante la seconda giornata. Queste attività rappresentano una manifestazione di pressione militare nella regione, suscitando preoccupazioni a livello internazionale. La situazione rimane sotto osservazione mentre si monitorano gli sviluppi delle operazioni e le possibili implicazioni per la stabilità regionale.

La Cina ha dato il via a una serie di manovre militari nelle aree aeree marittime attorno a Taiwan, arrivando a lanciare razzi nello Stretto durante la seconda giornata di esercitazioni. Le autorità di Taipei hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati individuati 130 velivoli militari cinesi e 22 unità navali, un aumento significativo rispetto al giorno precedente, quando erano stati rilevati 89 aerei e 28 navi tra forze militari e guardia costiera. Secondo una nota del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito popolare di liberazione, alle operazioni partecipano «cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota» e le attività comprendono «addestramento con fuoco vivo su obiettivi marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan». 🔗 Leggi su Lettera43.it

