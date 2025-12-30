Nuove esercitazioni cinesi intorno a Taiwan
La Cina ha avviato una serie di esercitazioni militari nelle zone aeree e marittime intorno a Taiwan, con lanci di razzi nello Stretto durante la seconda giornata. Queste attività rappresentano una manifestazione di pressione militare nella regione, suscitando preoccupazioni a livello internazionale. La situazione rimane sotto osservazione mentre si monitorano gli sviluppi delle operazioni e le possibili implicazioni per la stabilità regionale.
La Cina ha dato il via a una serie di manovre militari nelle aree aeree marittime attorno a Taiwan, arrivando a lanciare razzi nello Stretto durante la seconda giornata di esercitazioni. Le autorità di Taipei hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati individuati 130 velivoli militari cinesi e 22 unità navali, un aumento significativo rispetto al giorno precedente, quando erano stati rilevati 89 aerei e 28 navi tra forze militari e guardia costiera. Secondo una nota del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito popolare di liberazione, alle operazioni partecipano «cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota» e le attività comprendono «addestramento con fuoco vivo su obiettivi marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Justice Mission, cosa significano le nuove esercitazioni cinesi attorno a Taiwan
Leggi anche: Maxi esercitazioni militari cinesi a Taiwan
War games | La Cina intensifica le esercitazioni militari attorno a Taiwan; La Cina lancia maxi esercitazioni intorno a Taiwan: cosa sta succedendo; La Cina: «Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan». La reazione: «Dispiegate forze appropriate»; La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari.
Nuove esercitazioni cinesi intorno a Taiwan - La Cina ha dato il via a una serie di manovre militari nelle aree aeree marittime attorno a Taiwan, arrivando a lanciare razzi nello Stretto durante la seconda giornata di esercitazioni. lettera43.it
Taiwan, sale la tensione: la Cina comincia nuove esercitazioni militari intorno all'isola - La Cina ha annunciato l'inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola. tg.la7.it
La Cina avvia esercitazioni a fuoco vivo intorno a Taiwan: la reazione di Taipei - La Cina lancia esercitazioni militari a fuoco vivo vicino a Taiwan: manovre navali e aeree e reazione di Taipei. tag24.it
Trump afferma che le esercitazioni navali della Cina vicino a Taiwan non sono una novità, minimiz...
Sky tg24. . Nuove esercitazioni militari della Cina attorno a Taiwan, l’isola democratica che Pechino rivendica come propria. Tra i mezzi impiegati cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota. Taipei parla di "provocazioni" e di "inti - facebook.com facebook
La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan, collegandole al rafforzamento militare di Taipei e al sostegno statunitense. Le manovre Justice Mission indicano un Indo-Pacifico sempre più inquieto. Il punto di @de_f_t x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.