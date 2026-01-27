Calciomercato | Juventus all’attacco Spalletti vuole un grande colpo italiano

La Juventus si muove attivamente sul calciomercato, con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente. Spalletti cerca un grande talento italiano per migliorare la squadra e consolidare il proprio progetto. Il successo recente contro il Napoli testimonia la crescita del club, che punta a continuare questa traiettoria positiva con acquisizioni strategiche.

La Juventus tenta un grande colpo sul calciomercato: Spalletti pretende un big italiano per il salto di qualità definitivo Il momento positivo della Juventus è culminato in un 3 a 0 al Napoli che fa ancora rumore. Le ambizioni sono enormi per la seconda parte di stagione, e c’è ancora chi sussurra la parola ‘scudetto’ dalle parti di Torino. La sensazione è che finalmente si sia presa la strada giusta e il progetto sia ideale per mettere le basi di un nuovo inizio. Ovviamente, con Luciano Spalletti in panchina. In poche settimane, il tecnico di Certaldo ha dato grande solidità alla squadra e un gioco caratteristico.🔗 Leggi su Sportface.it

Mercato JuveEcco i Veri 3 Colpi! Spalletti lo Ruba al Milan

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Calciomercato, Juve e Napoli si sfidano per due profili in attacco; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; Juventus, Maldini con Mateta: è il piano B se non arriva Chiesa.

Juve, 4 obiettivi in Premier League per l'attaccoLa Juventus guarda alla Premier League per cercare di rinforzare l'attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. Come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri, oltre a ... tuttojuve.com

Juventus, nuovo tentativo per Mateta: Vlahovic verso l’addio, En-Nesyri e Zirkzee le alternativeJuventus, nuovo tentativo per Mateta: Vlahovic verso l’addio, En-Nesyri e Zirkzee le alternative La Juventus ha avallato e rilanciato un nuovo tentativo per Jean-Philippe ... tuttojuve.com

#Calciomercato #Juventus - #Zirkzee #Mateta #Beto #Chiesa #EnNesyri, ora cambia tutto sugli attaccanti x.com

CALCIOMERCATO JUVENTUS MINUTO PER MINUTO: SEGUITE LA DIRETTA - facebook.com facebook