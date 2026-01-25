Durante un viaggio in treno, una donna è stata vittima di molestie. Grazie all’utilizzo di YouPol, l’app della Polizia, è riuscita a segnalare l’accaduto in modo rapido e sicuro. Questo strumento permette di comunicare immediatamente con le forze dell’ordine, facilitando interventi tempestivi. Di seguito, spieghiamo come funziona YouPol e come può contribuire a garantire maggiore sicurezza durante gli spostamenti pubblici.

Viaggiava da sola su un treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno quando un uomo ha iniziato a importunarla con atteggiamenti e gesti a sfondo sessuale. Una situazione di forte disagio e paura, che avrebbe potuto degenerare, ma che si è conclusa senza conseguenze grazie alla prontezza della vittima e a uno strumento digitale sempre più centrale nella sicurezza dei cittadini. La giovane, infatti, ha utilizzato YouPol, l’app ufficiale della Polizia di Stato, inviando una segnalazione direttamente dal convoglio. Grazie alla geolocalizzazione, l’allarme è arrivato in tempo reale alla centrale operativa della Polfer di Milano, che ha immediatamente attivato gli agenti della polizia ferroviaria di Voghera, nel Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Molestata sul treno, si salva grazie a YouPol l’app della Polizia. Ecco come funziona

Pavia, donna molestata sul treno si salva usando l'app della poliziaUna donna a Pavia ha vissuto un episodio di molestia sul treno, ma grazie all’app YouPol ha potuto segnalare rapidamente la situazione.

Segnalazioni alla polizia: ecco come funziona l’app YouPolScopri come funziona YouPol, l'app della polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni in tempo reale, anche in modo anonimo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Abusi sessuali su una giovane dentro la clinica psichiatrica: infermiere patteggia la pena; Colico, arrestato il commesso viaggiatore della droga: era su un treno delle Olimpiadi; Dove trovo un tabacchi?: avvicina una ragazzina in stazione e la palpeggia nelle parti intime; Studentessa seguita e molestata a Roma | tre uomini denunciati.

Molestata sul treno, si salva grazie a YouPol l’app della Polizia. Ecco come funzionaUna giovane molestata su un treno tra Milano e Livorno si è salvata grazie a YouPol, l’app della Polizia di Stato. Di cosa si tratta ... msn.com

Voghera, ragazza importunata sul treno: lancia l’allarme con l’app YouPol e fa rintracciare il molestatoreAttimi di paura sull’Intercity partito da Milano e diretto a Livorno. La giovane vittima ha usato l'applicazione della polizia che dallo scorso dicembre consente di segnalare pericoli in ambito ferrov ... msn.com

Molestata sul treno, donna si salva chiedendo aiuto con la app YouPol: uomo bloccato dai poliziotti milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Molestie sessuali a una commessa sul treno: 22enne condannato a 3 anni ed espulso L'episodio è avvenuto a luglio... - facebook.com facebook