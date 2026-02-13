spaccata nella notte in centro

Spaccata nella notte a Poggibonsi, quando dei ladri hanno scassinato la vetrina della profumeria Marionnaud in largo Bellucci. I malviventi hanno agito rapidamente, portando via solo alcune bottiglie di profumo, probabilmente per la fretta di fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

‘Spaccata’ nella notte nel centro di Poggibonsi. I malviventi hanno preso di mira la profumeria Marionnaud di largo Bellucci, ma il bottino, a quanto sembra, è piuttosto magro: poche bottigliette di profumo arraffate in tutta fretta. Con un’auto usata come ariete i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio e si sono introdotti al suo interno. Ma è scattato l’allarme e sono stati costretti alla fuga, giusto il tempo di prendere qualche prodotto dagli scaffali. Poco dopo è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia valdelsana, che si è messa sulle tracce dei malviventi. Le indagini vanno avanti su tutto il territorio, ma fino a questo momento senza esito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella notte, un’altra boutique nel cuore di Firenze è stata presa di mira da un furto con spaccata.

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, una farmacia nel centro storico di Firenze è stata vittima di un furto con spaccata.

