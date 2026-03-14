Durante il Gran Premio di Cina, Charles Leclerc ha perso lo sprint a causa di un errore tecnico verificatosi al momento della ripartenza. L'incidente ha impedito al pilota di ottenere un risultato migliore, influenzando la sua posizione in gara. Non ci sono altri dettagli disponibili al momento riguardo le cause specifiche dell'errore.

Un errore tecnico al ripartenza ha costato a Charles Leclerc la vittoria nello sprint del Gran Premio di Cina. Il pilota Ferrari, partito quarto, ha perso l’opportunità di superare George Russell a causa di un improvviso sovrasterzo che ha compromesso il suo tempo sul rettilineo finale. L’incidente si è verificato dopo l’intervento della safety car causato da Nico Hulkenberg dell’Audi. Mentre Russell manteneva il comando, Leclerc cercava di sfruttare i momenti di perdita di aderenza dell’avversario per accorciare le distanze e preparare l’attacco decisivo. Il risultato finale ha il britannico primo e il monegasco secondo, con una differenza di 0,7 secondi che riflette la stretta competizione tra le due scuderie nel campionato in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sovrasterzo fatale: Leclerc perde lo sprint in Cina

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