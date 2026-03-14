Due tartarughe d' oro alla città di Pescara nella premiazione per i Comuni Plastic free

A Pescara il sindaco ha ricevuto due tartarughe d’oro durante la premiazione a Roma dedicata ai Comuni “Plastic free”. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali, con il riconoscimento assegnato per le iniziative di riduzione della plastica. Il sindaco ha espresso soddisfazione per questo riconoscimento ufficiale. La premiazione ha coinvolto diverse municipalità italiane impegnate in progetti ecologici.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Masci per il conferimento di due tartarughe d'oro nell'ambito della premiazione a Roma per i Comuni “Plastic free”. Il sindaco si è detto felice per il riconoscimento del lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale per la tutela ambientale. Il riconoscimento Plastic Free premia le iniziative dell’amministrazione comunale per ridurre l’uso della plastica e promuovere la sostenibilità, tra cui giornate di pulizia, campagne di sensibilizzazione e il recente divieto della rafia nelle strutture balneari pescaresi per tutelare l'ambiente marino. Il premio si basa su quattro criteri: gestione dei rifiuti urbani, contrasto all’abbandono dei rifiuti, azioni virtuose sul territorio, sensibilizzazione ed educazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati “Comuni Plastic Free”: 11 i premiati con le tre tartarughe, allori anche nel salernitanoSono 141 i Comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus,... Bilancio positivo per l’organizzazione Plastic free di Pescara: i dati della raccolta dei rifiuti in 300 città italianeL’organizzazione di volontariato Plastic free di Pescara ha presentato i risultati dell’iniziativa “Una terra che respira” sostenuta da Intesa... Una selezione di notizie su Due tartarughe Temi più discussi: Sedici anni e due etti di droga in tasca: il baby pusher incastrato al Flaminio; Pescara premiata a Roma tra i Comuni Plastic Free; Minor Hotels: due nuove aperture in Africa per il brand Nh Collection; Pinguini Tattici Nucleari in concerto all'Euganeo il 21 giugno 2027. Due tartarughe d'oro alla città di Pescara nella premiazione per i Comuni Plastic freeGrande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Masci per il conferimento di due tartarughe d'oro nell'ambito della premiazione a Roma per i Comuni Plastic free. Il sindaco si è detto felice ... ilpescara.it Comuni Plastic Free, per Pescara due Tartarughe d’oroA Roma la cerimonia di consegna delle Tartarughe d’Oro ai Comuni italiani riconosciuti Plastic Free: doppio riconoscimento per Pescara ... rete8.it Comuni plastic free 2026, due Tartarughe gold per il Comune di Vasto - facebook.com facebook Jesolo conferma il premio di Comune Plastic Free con due tartarughe e pianifica nuove iniziative ambientali per il 2026. #Veneto #Venezia #Cultura x.com