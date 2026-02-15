Follonica e Massa Marittima | Toscana Plastic Free 2026 un esempio nazionale di sostenibilità e tutela ambientale
Follonica e Massa Marittima, due città della Toscana, hanno ottenuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free per il 2026” perché hanno avviato iniziative concrete per ridurre la plastica, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in campagne di sensibilizzazione e pulizie delle spiagge.
Maremma Plastic Free: Follonica e Massa Marittima, un Modello di Sostenibilità per l’Italia. Due comuni toscani, Follonica e Massa Marittima, si sono distinti a livello nazionale conquistando il titolo di “Comune Plastic Free per il 2026”. Il riconoscimento, assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus, premia l’impegno costante delle amministrazioni e dei cittadini nella riduzione della plastica e nella promozione di pratiche sostenibili, un esempio concreto di come sia possibile coniugare tutela ambientale e sviluppo locale. Un Riconoscimento Atteso e Meritato. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 15 febbraio 2026 nell’aula di Montecitorio a Roma, ha visto Follonica confermare il titolo ottenuto negli anni precedenti, mentre Massa Marittima ha ricevuto il riconoscimento per la prima volta.🔗 Leggi su Ameve.eu
