Sospetto tra gli scaffali carabiniere fuori servizio sventa il furto al supermercato | 48enne denunciato

Un carabiniere fuori servizio ha notato dei movimenti sospetti tra gli scaffali di un supermercato e, seguendo discretamente la scena, ha deciso di intervenire quando ha capito che qualcosa non quadrava. Ha bloccato uno dei due uomini coinvolti nel tentativo di furto. Il 48enne è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

Ha notato quei movimenti insoliti tra le corsie, ha seguito la scena senza farsi notare e, quando ha capito che qualcosa non tornava, è intervenuto bloccando uno dei due uomini coinvolti. È accaduto nella serata di martedì 11 marzo – fa sapere l’Arma -in un supermercato di Monticelli d’Ongina, dove un carabiniere della locale stazione, libero dal servizio ha sventato un furto di generi alimentari. Secondo la ricostruzione, il militare, in quel momento presente nel punto vendita per fare acquisti personali, avrebbe notato un uomo aggirarsi con atteggiamento guardingo all’interno del supermercato. Il sospetto avrebbe percorso più volte le corsie osservando l’ambiente circostante, soffermandosi in particolare nella zona degli alcolici e dell’area bibite, attirando così l’attenzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Carabiniere fuori servizio sventa una rapina al supermercato: 25enne arrestato e trasferito in carcereIl militare non ha esitato a qualificarsi e fermare un 25enne che cercava di fuggire con la refurtiva da un supermercato cittadino I carabinieri...

Intervento straordinario a Palermo, poliziotti fuori servizio sventa un furto in un centro commercialeUn poliziotto libero dal servizio ha sventato tentato furto in un esercizio commerciale del centro di Palermo.

Altri aggiornamenti su Sospetto tra gli scaffali carabiniere...

Temi più discussi: Sono una donna rispettabile, come vi permettete?. Ma nella borsa ha la spesa rubata: denunciata ad Arco; Furto in supermercato. Donna denunciata nell'Alto Garda; Tentano di rubare superalcolici al supermercato: fermati dalla sicurezza e denunciati; Rezzato, presa al supermercato con 6 kg di formaggio rubato: ha già 7 furti alle spalle.

Sospetto tra gli scaffali, carabiniere fuori servizio sventa il furto al supermercato: 48enne denunciatoHa notato quei movimenti insoliti tra le corsie, ha seguito la scena senza farsi notare e, quando ha capito che qualcosa non tornava, è intervenuto bloccando uno dei due uomini coinvolti. È accaduto n ... ilpiacenza.it

Lattine e barattoli fuorilegge ancora tra gli scaffali dei supermercati. L’allarme di Bassetti: Rischio tumori, infertilità e pubertà precoce. Non scaldateli al microondeTra gli scaffali dei supermercati è ancora possibile trovare lattine fuorilegge da oltre un anno per la presenza di una sostanza associata al rischio tumori e infertilità. Possono contenere legumi, ... ilfattoquotidiano.it

Sanitari indagati per il decesso sospetto di una paziente trattata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Cona. La vicenda e l’inchiesta - facebook.com facebook

L’unico sospetto che mi viene è quando guardo questa informazione graficamente illuminante. x.com