Sospeso un professore di Firenze aveva una relazione con una studentessa di 16 anni | scoperti durante una gita

Un professore di Firenze è stato sospeso dopo che durante una gita scolastica sono emersi indizi di una relazione con una studentessa di 16 anni. Le autorità stanno conducendo tutte le verifiche del caso per chiarire la situazione. La scuola ha preso provvedimenti immediati nei confronti del docente coinvolto. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli.

Un professore è stato sospeso per una sua presunta relazione con una studentessa di 16 anni. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. La madre della giovane avrebbe trovato chat intime e avrebbe allertato la scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Relazione con una studentessa 15enne: arrestato un professore di 56 anni Trovato a baciare una studentessa di 16 anni: professore assolto dall’accusa di abusi sessualiUn prof di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa a scuola e condannato in primo grado per atti sessuali con minore, è stato assolto in... Una selezione di notizie su Sospeso un professore di Firenze aveva... Temi più discussi: Professore sospeso: aveva una relazione con l’alunna sedicenne; Firenze, la gita svela la relazione con una studentessa di 16 anni: professore sospeso da scuola; Docente usa linguaggio volgare in classe e viene sospeso, genitori e studenti non vogliono che torni: scuola diffidata; Fardella – Ximenes, il caso del prof sospeso continua a far discutere. Firenze, ha una relazione con una studentessa di 16 anni: professore sospeso da scuolaLe verifiche della madre sul cellulare della figlia hanno mostrato chat e video che evidenzierebbero tra i due un rapporto ... msn.com Professore sospeso: aveva una relazione con l’alunna sedicenneIl caso esploso durante la gita in un grande istituto dell’area fiorentina. Il dirigente scolastico: Questione delicatissima, proteggiamo la ragazza ... msn.com Hai lasciato in sospeso quella discussione con il tuo fidanzato Una ricerca suggerisce di chiarire: chi impara a perdonare vive con più ottimismo - facebook.com facebook Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo dal 12 marzo all'11 aprile 2026, per alleviare l'impatto della crisi energetica. Tuttavia, la decisione ha suscitato critiche da parte di alleati come Francia e Germania. x.com