Relazione con una studentessa 15enne | arrestato un professore di 56 anni

Un insegnante di 56 anni è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di aver avuto una relazione con una studentessa di 15 anni. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto elementi che confermerebbero i fatti. Ora il professore è in custodia, mentre gli investigatori continuano a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Bergamo. Un professore di 56 anni di una scuola superiore della città è stato arrestato per aver intrattenuto una relazione con una sua studentessa di 15 anni. Una vicenda che risale a marzo 2025, venuta a galla dopo che una compagna di classe ha raccontato alla madre quanto stava succedendo, poi riferito ai genitori della 15enne in questione che si sono poi rivolte alla polizia. Dall’analisi delle chat è emerso come la loro relazione non fosse un segreto tra le studentesse, tanto che era la dalla diretta interessata nell’incredulità delle amiche a raccontare i dettagli della loro relazione, che era consenziente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a Bergamo, accusato di aver abusato di una studentessa di 15 anni.

La Corte di Appello di Milano ha assolto un ex professore di 65 anni, accusato di aver avuto un rapporto sessuale con una studentessa di 16 anni.

Relazione con una studentessa 15enne: arrestato un professore di 56 anniL’uomo lavorava in una scuola superiore in città. Inchiodato dai filmati e dalle cimici della polizia ... bergamonews.it

Prof di 56 anni fa sesso con studentessa di 15 anni: le chat, i video e l'arresto. L’inchiesta partita da una mammaUn professore di 56 anni e una sua studentessa di 15. Un rapporto che doveva fermarsi in aula e che invece, secondo l’accusa, è diventato sessuale. Un reato, anche se la ... ilmattino.it

