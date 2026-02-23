Auto senza assicurazione e guida senza patente crociata di Angiola | Servono controlli sistematici e continui

Nunzio Angiola denuncia che molti veicoli circolano senza assicurazione e con guidatori sprovvisti di patente, causando rischi crescenti per la sicurezza stradale. La sua proposta mira a rafforzare i controlli sistematici e costanti, con l’obiettivo di ridurre le infrazioni più frequenti. L’obiettivo è applicare sanzioni più dure, sequestrare immediatamente i mezzi e adottare una tolleranza zero. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi più efficaci per tutelare tutti gli utenti della strada.

“Da mesi portiamo avanti una battaglia senza quartiere per la sicurezza stradale in città – ricorda Angiola -. Lo abbiamo fatto contro chi corre, sostenendo con forza le Zone 30. Lo abbiamo fatto chiedendo tolleranza zero contro i monopattini elettrici fuori controllo, che violano regole comportamentali elementari e spesso circolano senza i requisiti minimi previsti. Lo abbiamo fatto pretendendo il rifacimento delle strisce pedonali e il potenziamento della pubblica illuminazione, perché senza infrastrutture sicure ogni appello alla prudenza è solo propaganda”. Oggi il movimento Cambia rilancia e apre una “nuova e necessaria battaglia di civiltà”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scorrazzano senza patente e senza assicurazione sulla Domiziana: 9 auto sequestrate | FOTODurante i controlli sulla strada Domiziana a Castel Volturno, la polizia municipale e la protezione civile hanno sequestrato nove veicoli privi di patente e assicurazione.

Si schianta con l'auto contro un'abitazione, guidava senza patente e senza assicurazione: maxi multa da 6mila euroUn incidente si è verificato quando un veicolo ha urtato il muro di una proprietà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fermato con l'auto senza assicurazione nel 2022, sparisce il veicolo sotto sequestro. Uomo denunciato dalla Polizia Locale; Sicurezza urbana, stretta nei quartieri: occupazioni, droga e 14 auto senza assicurazione; Incidenti e multe in calo, aumentano le auto senza assicurazione; Vigili Firenze, trovati 19 veicoli senza assicurazione e 9 conducenti senza patente.

Nave, multata in auto senza assicurazione fa ricorso: il Comune sanzionato per 3mila euroIl Comune di Nave pagherà una sanzione da 3mila euro, dopo aver rischiato di dover versare una cifra 10 volte maggiore. E' questo l'epilogo della vicenda ... bsnews.it

Auto senza assicurazione a Reggio: sequestrati 12 mezzi in tre giorniREGGIO EMILIA – Sono dodici in tre giorni di controlli le auto individuate e sanzionate dalla Polizia locale di Reggio perché in circolazione prive di copertura assicurativa. Da ottobre 2025 a metà fe ... reggionline.com

Lavoro. In ambito commerciale, danni non auto, importante impresa assicurativa cerca esperta/o ... #lavoro #offertalavoro #assicurazione https://www.gazzettadellemilia.it/lavoro/item/52591-lavoro-in-ambito-commerciale,-danni-non-auto,-importante-impresa-a - facebook.com facebook