Sorpresa al porto di Palinuro | i cigni reali incantano i passanti

Al porto di Palinuro, alcuni passanti hanno osservato dei cigni reali che nuotavano nelle acque. La presenza di questi uccelli selvatici ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, creando un momento di curiosità tra i visitatori. Nessuna altra attività o evento legato alla presenza dei cigni è stato segnalato, e la scena è rimasta visibile per alcune ore.

La natura non smette mai di sorprendere chi la ammira: oggi, nelle acque del porto di Palinuro, dei cigni reali sono stati notati da alcuni fortunati osservatori. A catturarne l'elegante immagine, la fotografa naturalista Beatrice Bigu. Rara, la presenza degli esemplari in ambienti portuali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Curiosità, cigni reali nel Cilento: l'insolito spettacolo nel mare di AgropoliUn gruppo di cigni reali è stato avvistato a ridosso della scogliera del lido azzurro e poi dietro al porto di Agropoli. Leggi anche: Sorpresa al porto di Napoli: avvistata una balenottera al Molo Beverello Una raccolta di contenuti su Sorpresa al porto di Palinuro i cigni... Temi più discussi: Raffica di furti dentro al porto. Spariscono zaini e borse. La Finanza scopre anche la droga; Nottingham shock, ko in casa col Midtjylland. Farioli esulta, colpo Porto a Stoccarda. Crisi tedesca; Dall'Archivio di Stato spunta la sorpresa: nel Medioevo a Genova comandavano le donne; Piombino, la guerra in Iran accelera la permanenza del rigassificatore. Sorpresa nel porto di Napoli: spunta una balenottera tra gli aliscafi, il VideoUna balenottera è stata avvistata in questi ultimi giorni di Febbraio nel porto di Napoli. Un battello della Guardia Costiera, in uscita dalla darsena Acton per ordinarie attività di vigilanza in mare ... ilmeteo.it Raffica di furti dentro al porto. Spariscono zaini e borse. La Finanza scopre anche la drogaUn quarantenne apuano è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L’operazione era scattata dopo la denuncia della sparizione di vari oggetti dai depositi ... lanazione.it Andrea Bocelli e la sorpresa in riva al mare in Versilia - facebook.com facebook Torino, Giorgia duetta a sorpresa sul palco con una giovane fan durante il concerto x.com