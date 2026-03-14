Due giovani di 20 e 21 anni sono stati arrestati a Qualiano con l’accusa di fuga pericolosa e resistenza. I ragazzi, entrambi incensurati, sono stati fermati dopo aver tentato di scappare per evitare una multa. Le forze dell’ordine hanno fermato i due durante un controllo e li hanno portati in caserma. La vicenda riguarda un episodio di tentata fuga in strada.

A Qualiano e due ragazzi incensurati di 20 e 21 anni dovranno rispondere di fuga pericolosa e resistenza. Erano a bordo di una Toyota Aygo e stanno percorrendo via di Vittorio quando i militari dell'arma intimano l’alt ma l’auto non si ferma. Nasce così l’inseguimento in pieno pomeriggio tra alta velocità e manovre pericolose nelle strade del centro abitato. Necessario l’intervento di un’altra gazzella che sbarra la strada ai 2 ragazzi che, braccati, si fermano. Nelle loro tasche un paio di dosi di hashish. L’autista non aveva mai conseguito la patente. “Sono scappato per evitare la multa”, dirà il 20enne. Stamattina il processo dopo l’arresto NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

“Sono scappato per evitare la multa”: folle inseguimento a Qualiano, arrestati due giovaniNon si fermano all’alt dei carabinieri e scatta un inseguimento tra le strade del centro abitato di Qualiano.

Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento. É già il terzo arresto dei Carabinieri per “fuga pericolosa”Inseguimento ad alta velocità tra Giugliano, Arzano e Casoria: i carabinieri arrestano due giovani e sequestrano hashish, marijuana e cocaina.

La polizia non riesce ad avviare la moto da cross

Contenuti e approfondimenti su Sono scappato

Discussioni sull' argomento Sono scappato per evitare la multa. Arrestati due ragazzi per fuga pericolosa; Qualiano: Sono scappato per evitare la multa. Carabinieri arrestano 2 ragazzi per fuga pericolosa; Scappato in Spagna per sfuggire al carcere, latitante individuato ed arrestato; Fabio De Luigi: Se non fai ridere è umiliante: un paio di volte ho pensato di smettere. La Gialappa's mi prese per evitare che andassi dalla Dandini: Olmo vendette 15 mila copie in un'ora.

Sono scappato per evitare la multa. Arrestati due ragazzi per fuga pericolosaA Qualiano e due ragazzi incensurati di 20 e 21 anni dovranno rispondere di fuga pericolosa e resistenza. Erano a bordo di una Toyota Aygo e stanno percorrendo via di Vittorio quando i militari dell'a ... napolitoday.it

CRONACHE DI ORDINARIA FOLLIA Non c’è scappato il morto solo per caso ma è del tutto evidente che queste situazioni, questi contesti, sono vere e proprie “ polveriere” pronte a deflagrare in ogni momento. Per evitarle serve solo il pugno di ferro a partire d - facebook.com facebook

«Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l'attacco iraniano. La rotta del jet privato: così ha messo in salvo la famiglia x.com