A Giugliano in Campania, due giovani sono stati fermati e arrestati dopo un lungo inseguimento che ha coinvolto le strade di Giugliano, Arzano e Casoria. Durante il fermo, i Carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Si tratta del terzo arresto per fuga pericolosa effettuato dai militari in questa zona.

Inseguimento ad alta velocità tra Giugliano, Arzano e Casoria: i carabinieri arrestano due giovani e sequestrano hashish, marijuana e cocaina.. A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Sono più o meno le 14 quando i militari intimano l’Alt alla Vw Golf GTI con targa polacca che non si ferma. Inizia un lungo inseguimento con l’auto tedesca che imbocca l’asse mediano con picchi di velocità che raggiungono i 200 kmh per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria dove tenta di speronare un’altra auto dei carabinieri che aveva tentato di sbarrargli la strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento. É già il terzo arresto dei Carabinieri per “fuga pericolosa”

