Due giovani sono stati arrestati a Qualiano dopo un inseguimento che è iniziato quando non si sono fermati all’alt dei carabinieri. I ragazzi hanno cercato di scappare tra le vie del centro abitato, ma sono stati bloccati poco dopo. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due soggetti coinvolti. Nessun dettaglio sulle motivazioni che hanno spinto i giovani alla fuga.

Non si fermano all’alt dei carabinieri e scatta un inseguimento tra le strade del centro abitato di Qualiano. Protagonisti della vicenda due giovani incensurati di 20 e 21 anni, arrestati con l’accusa di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, quando i militari dell’Arma hanno intercettato i due ragazzi a bordo di una Toyota Aygo mentre percorrevano via Di Vittorio. I carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo per un controllo, ma l’autista ha deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con manovre pericolose nel traffico e tra le vie del centro abitato, mettendo a rischio automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Sono scappato per evitare la multa”: folle inseguimento a Qualiano, arrestati due giovani

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