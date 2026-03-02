Le borse più belle del prossimo Autunno-inverno avvistate sulle passerelle della Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 202627, le borse sono state protagoniste assolute delle passerelle, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. Le presentazioni hanno mostrato diversi modelli, con stili e dettagli vari, che stanno già facendo parlare di sé tra gli esperti del settore. Questa manifestazione ha svelato le tendenze che caratterizzeranno la prossima stagione fredda.

In passerella convivono modelli rigorosi e quasi architettonici con borse più decorative, ricche di texture, ricami e superfici lavorate. La pelle domina senza ombra di dubbio, liscia, stampata, intrecciata, lucidissima. Le dimensioni fanno lo stesso gioco: micro clutch da sera accanto a borsoni morbidi pensati davvero per essere usati. La sensazione, guardando sfilata dopo sfilata, è piuttosto chiara: non c'è una tendenza univoca che metta tutte d'accordo. E forse è proprio questo il punto interessante di questa stagione milanese. Le borse non inseguono una sola direzione, ma moltiplicano le possibilità, lasciando spazio a identità diverse, gusti diversi e modi diversi di immaginare il lusso.