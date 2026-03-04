Parigi Fashion Week Autunno-Inverno 2026 27 le borse più belle

Durante la Paris Fashion Week Autunno-Inverno 202627, sono state presentate le nuove collezioni di diversi marchi, con un’attenzione particolare alle borse. La manifestazione si svolge a Parigi e segue gli eventi di New York, Londra e Milano, chiudendo il ciclo delle settimane della moda di questa stagione. Le sfilate hanno mostrato le ultime tendenze e i modelli più in evidenza in questa edizione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dopo New York, Londra e Milano, è Parigi a firmare l’epilogo del mese della moda. La Paris Fashion Week Autunno-Inverno 202627 non è solo l’ultima tappa in calendario: è il momento in cui le tendenze prendono definitivamente forma. Tra le scenografie di Chanel, Dior, Saint Laurent, Louis Vuitton e Balenciaga, le borse si fanno notare alternando silhouette moderne a citazioni d’archivio. Alle borse l’ultima parola in fatto di stile: ecco quali saranno le It-bag della prossima stagione e i trend da anticipare aspettando il loro arrivo nei negozi. Arrivare dopo Milano non è mai semplice. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Parigi Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle Leggi anche: New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle Leggi anche: Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle Altri aggiornamenti su Parigi Fashion Week Temi più discussi: Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno Inverno 2026 2027. FOTO; Il calendario della Paris Fashion Week 2026, tra debutti e addii; Paris Fashion Week FW 27-27: il calendario delle sfilate tra debutti e visioni radicali; Settimana della moda di Parigi in diretta streaming: le sfilate donna Autunno-Inverno 2026-2027 da seguire live. Dalle maxi bowling bag alle shoulder bag gioiello: a Parigi si definiscono le tendenze delle borse AI 26/27Le borse Dior Autunno Inverno 2026/27: i nuovi modelli visti in passerella, da quelle in pelle alle proposte più eleganti. Le tendenze ... iodonna.it Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2026-2027, calendario completoDal 2 al 10 marzo andrà in scena la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni femminili Autunno/Inverno 2026-2027. Calendario completo. mam-e.it Alla Fashion Week di Parigi per lo show Autunno/Inverno 2026 di @ysl , François Arnaud affronta uno dei grandi dilemmi esistenziali del menswear: nero e blu si possono abbinare Decisamente sì. Video @enzoply facebook La moda si posta a Parigi, dove si svolge l'ultima settimana del mese della fashion week. E la Ville Lumiere diventa la capitale che attrae le star in prima fila, ospiti delle sfilate. Sono loro a darci gli spunti più replicabili di beauty look che vi riportiamo qui in un r x.com