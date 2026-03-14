Sonego | polso ferito addio Miami obiettivo Marrakesh

Lorenzo Sonego si è dovuto fermare a causa di un problema al polso che si è rivelato più grave del previsto. Il giocatore aveva programmato di tornare in campo, ma ora dovrà rinunciare a partecipare a Miami. La sua prossima tappa sarà Marrakesh, dove spera di rimettersi in forma e riprendere il torneo.

Il calendario di Lorenzo Sonego subisce una battuta imprevista: il rientro in campo slitta a causa di un fastidio al polso più serio del previsto. Il tennista torinese, attualmente in riabilitazione presso il Circolo della Stampa–Sporting di Torino, ha dovuto rinunciare all’appuntamento al Miami Open e punta ora al Grand Prix Hassan II di Marrakesh come prima prova sulla terra rossa. Nonostante le sensazioni positive durante gli allenamenti con Vincenzo Santopadre, la guarigione non è ancora completa e richiede pazienza per evitare ricadute. L’ultima apparizione ufficiale risale agli Australian Open, dove il piemontese si è fermato al secondo turno contro il connazionale Lorenzo Musetti, dopo aver condiviso una vittoria in doppio ad Hong Kong. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sonego: polso ferito, addio Miami, obiettivo Marrakesh Articoli correlati Lorenzo Sonego rivela: “Ho avuto un problema al polso, ma non ha influito. Musetti ha giocato in maniera incredibile”Niente da fare per Lorenzo Sonego, sconfitto da Lorenzo Musetti nel derby tricolore valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. Leggi anche: Lorenzo Sonego costretto a saltare anche il Miami Open: rientro nella stagione su terra rossa