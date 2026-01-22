Lorenzo Sonego ha affrontato un problema al polso durante il match contro Lorenzo Musetti al secondo turno degli Australian Open 2026. Nonostante l’infortunio, Sonego ha dichiarato che non ha influenzato la sua performance. Musetti si è distinto con una prestazione eccezionale, conquistando la vittoria nel derby italiano. Entrambi i tennisti hanno mostrato grande determinazione in una sfida molto sentita dagli appassionati.

Niente da fare per Lorenzo Sonego, sconfitto da Lorenzo Musetti nel derby tricolore valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. Alla Margaret Court Arena, il toscano, numero 5 del mondo, si è rivelato complessivamente superiore al piemontese, che ha sofferto nella parte finale del match a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Con il punteggio di 6-3 6-3 6-4, Sonego è stato dunque costretto a salutare lo Slam di Melbourne, senza riuscire a confermare lo splendido cammino del 2025, quando aveva raggiunto i quarti di finale. “ Musetti ha giocato in maniera incredibile, senza praticamente commettere errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego rivela: “Ho avuto un problema al polso, ma non ha influito. Musetti ha giocato in maniera incredibile”

Leggi anche: Sapete che Lorenzo Musetti ha 23 anni ma ha già due figli? Ecco chi è la fidanzata!

Lorenzo Musetti autoritario: non lascia nulla a Lorenzo Sonego e vola al 3° turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, superando Lorenzo Sonego in tre set e conquistando l'accesso al terzo turno del torneo di Melbourne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Musetti rivela: Questa settimana mi ha responsabilizzato di più. Vittoria dedica a Tartarini e alla sua famiglia; WTA Hobart, Cocciaretto rivela: Ho vomitato 5 volte dopo la semifinale. Non mi aspettavo di vincere; Musetti rivela | Questa settimana mi ha responsabilizzato di più Vittoria dedica a Tartarini e alla sua famiglia.

Musetti ammette: Questa settimana mi ha responsabilizzato di più. Vittoria dedicata a Tartarini e alla sua famigliaLorenzo Musetti cercava risposte importanti in un secondo turno degli Australian Open 2026 che richiedeva massima concentrazione, reso ancora più ... oasport.it

Australian Open, Sonego su Musetti: Ha risposto molto meglio del solitoTennis - Interviste | Lorenzo Sonego fiducioso per la stagione: Credo molto nel percorso intrapreso e in me stesso. Posso fare bene ... ubitennis.com

AUSTRALIAN OPEN: MUSETTI VINCE IL DERBY È Lorenzo Musetti a vincere il derby contro Lorenzo Sonego.6/3 6/3 6/4 il risultato! Complimenti a Musetti e un abbraccio a Sonego tennistv - facebook.com facebook

Al secondo turno sarà derby tra amici e compagni di doppio con Lorenzo Sonego che ha battuto in tre set lo spagnolo Carlos Taberner x.com